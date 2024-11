Meteo Lentini, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Lentini si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante le prime ore, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15,3°C a un massimo di 23,2°C, con un’attenzione particolare ai venti leggeri che accompagneranno la giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 8%. I venti saranno deboli, provenienti da Ovest – Sud Ovest, con velocità comprese tra 3,6 km/h e 4,6 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 22,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 3% fino a metà mattina, con venti leggeri che si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 8,7 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 53%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 20,3°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 52%, e i venti si faranno più sostenuti, con velocità che toccheranno i 14,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà assente.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a 16,1°C entro le ore 22:00. I venti si faranno più deboli, con velocità che varieranno tra 1,9 km/h e 4,8 km/h. L’umidità aumenterà, toccando valori intorno all’87%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lentini indicano un proseguimento di condizioni variabili, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche potrebbero subire variazioni significative.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15° perc. +14.9° Assenti 3.9 OSO max 3.9 Libeccio 86 % 1024 hPa 5 cielo sereno +14.7° perc. +14.5° Assenti 3.7 OSO max 3.8 Libeccio 88 % 1024 hPa 8 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° prob. 4 % 2.3 N max 3.4 Tramontana 71 % 1025 hPa 11 cielo sereno +22.6° perc. +22.4° prob. 4 % 8.7 ENE max 6.6 Grecale 53 % 1024 hPa 14 nubi sparse +21.3° perc. +21.1° prob. 8 % 14.4 E max 11.9 Levante 63 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18° perc. +17.9° prob. 8 % 7 SE max 8 Scirocco 79 % 1024 hPa 20 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° prob. 28 % 1.9 SO max 3.4 Libeccio 81 % 1024 hPa 23 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° prob. 16 % 5 OSO max 5 Libeccio 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:55

