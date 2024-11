Meteo Lentini, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 2 Novembre, Lentini si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e caratterizzate da una leggera copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno nel corso della giornata, con valori massimi che raggiungeranno i 24°C nel pomeriggio. La presenza di poche nuvole garantirà un clima gradevole, mentre la brezza leggera accompagnerà le ore diurne, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,9°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno all’83%. La mattina inizierà con poche nuvole e una temperatura di circa 17,8°C alle 07:00, con una leggera diminuzione dell’umidità che scenderà al 70%. Proseguendo nella mattinata, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 23,2°C intorno alle 11:00, mentre la copertura nuvolosa rimarrà contenuta.

Nel pomeriggio, il clima si farà più caldo, con un picco di 24°C alle 13:00. Le nuvole sparse si faranno più evidenti, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11,6 km/h alle 14:00, mantenendo comunque una sensazione di freschezza. L’umidità si stabilizzerà attorno al 40%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 33%, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera. La notte si chiuderà con temperature che scenderanno nuovamente a 15,6°C, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lentini nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli e una leggera variabilità nuvolosa. Si prevede che il clima rimanga favorevole, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno soddisfazione nelle condizioni meteorologiche che caratterizzeranno Lentini nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +15.4° perc. +15.1° Assenti 6.5 OSO max 6.6 Libeccio 83 % 1023 hPa 5 poche nuvole +14.9° perc. +14.6° Assenti 6 O max 6 Ponente 83 % 1022 hPa 8 poche nuvole +19.8° perc. +19.4° Assenti 3.8 NO max 3.7 Maestrale 61 % 1023 hPa 11 poche nuvole +23.2° perc. +22.7° Assenti 5 NNE max 4.9 Grecale 43 % 1021 hPa 14 poche nuvole +23.2° perc. +22.7° Assenti 11.6 ENE max 6.7 Grecale 44 % 1020 hPa 17 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 6 SSE max 6.6 Scirocco 74 % 1021 hPa 20 poche nuvole +16.6° perc. +16.4° Assenti 5 OSO max 4.9 Libeccio 79 % 1022 hPa 23 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° Assenti 3.2 O max 3.5 Ponente 81 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:58

