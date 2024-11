Meteo Lentini, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Lentini si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in un pomeriggio e una sera con cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che non supererà i 18,2°C. La presenza di vento fresco e, in alcune ore, di brezza vivace, contribuirà a rendere l’atmosfera frizzante, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 79%, con una leggera probabilità di precipitazioni. Il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di 22,9 km/h, creando un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che varieranno da 13,6°C a 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 52% intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si ridurrà, passando da 27,6 km/h a 6,5 km/h, rendendo la mattinata più tranquilla e gradevole.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà coperto a partire dalle 13:00. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 18,2°C alle 14:00 e poi diminuendo fino a 14°C alle 16:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 100%. Il vento, inizialmente moderato, diventerà più vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 24,5 km/h.

La sera continuerà a mantenere il cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,2°C. L’umidità sarà alta, intorno al 60%, e il vento si presenterà più leggero, con velocità di circa 8,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il clima fresco e umido potrà rendere l’atmosfera piuttosto fredda.

In conclusione, le previsioni meteo per Lentini indicano un sabato che inizierà con condizioni favorevoli, ma che evolverà verso un pomeriggio e una sera più grigi e freschi. Nei prossimi giorni, si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il clima invernale che si avvicina.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.5° perc. +13.6° Assenti 23.3 ONO max 43.7 Maestrale 59 % 1018 hPa 5 cielo sereno +13.7° perc. +12.6° Assenti 23 ONO max 47.6 Maestrale 58 % 1020 hPa 8 cielo sereno +15.3° perc. +14.2° Assenti 23.9 ONO max 31.7 Maestrale 51 % 1023 hPa 11 nubi sparse +18° perc. +17° Assenti 8.3 OSO max 10.3 Libeccio 42 % 1024 hPa 14 cielo coperto +16.7° perc. +16° Assenti 23.8 E max 21 Levante 57 % 1026 hPa 17 cielo coperto +14° perc. +13° Assenti 17.9 E max 24.3 Levante 60 % 1030 hPa 20 cielo coperto +13.9° perc. +12.8° Assenti 14.2 E max 21.9 Levante 56 % 1032 hPa 23 cielo coperto +12.2° perc. +11° Assenti 8.6 ESE max 10.5 Scirocco 60 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:44

