Meteo Licata, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Licata di Mercoledì 13 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera, che si attenueranno nel corso della mattina, lasciando spazio a cieli sereni e temperature gradevoli. Durante il pomeriggio, il clima si presenterà stabile e soleggiato, mentre la sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, senza però significative precipitazioni.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno influenzate da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 32%, e la velocità del vento si manterrà sui 8,7 km/h da est. Le precipitazioni previste saranno di circa 0,5 mm, con un’umidità che raggiungerà l’85%.

Con l’arrivo della mattina, il tempo inizierà a migliorare. Le previsioni del tempo indicano un passaggio a nubi sparse e una temperatura che salirà fino a 20°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 51% intorno a mezzogiorno. Il vento continuerà a soffiare leggero, con velocità comprese tra 4,2 km/h e 7 km/h.

Nel pomeriggio, Licata godrà di cieli sereni, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori intorno al 9%. Le condizioni di stabilità si manterranno fino a sera, quando la temperatura inizierà a scendere, portandosi a circa 18°C.

La sera presenterà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative. La temperatura si attesterà attorno ai 17,8°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 76%.

In conclusione, le previsioni meteo per Licata nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Giovedì e Venerdì si prevede un clima prevalentemente sereno, con temperature in lieve aumento. Tuttavia, non si escludono occasionali annuvolamenti nel fine settimana, che potrebbero portare a qualche pioggia. Sarà quindi opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Licata

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.8° perc. +16.7° 0.26 mm 10.7 E max 10.7 Levante 84 % 1017 hPa 5 nubi sparse +16.8° perc. +16.8° prob. 54 % 10.9 E max 10.9 Levante 83 % 1017 hPa 8 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° prob. 5 % 8 ESE max 9.4 Scirocco 76 % 1019 hPa 11 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° prob. 5 % 5.1 SSO max 7.8 Libeccio 69 % 1019 hPa 14 cielo sereno +20° perc. +19.9° prob. 5 % 7.3 OSO max 8.2 Libeccio 67 % 1019 hPa 17 poche nuvole +18.6° perc. +18.5° prob. 9 % 5.7 O max 6.3 Ponente 76 % 1019 hPa 20 nubi sparse +18.1° perc. +18° prob. 14 % 5.6 NO max 6 Maestrale 77 % 1020 hPa 23 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° prob. 7 % 5.2 NO max 5.7 Maestrale 75 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:53

