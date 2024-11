Meteo Licata, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile a Licata. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 16,4°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma nel corso della giornata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, culminando in un cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 17,5°C e il vento soffierà con intensità variabile, mantenendo una brezza leggera.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 16,4°C, accompagnata da una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La velocità del vento si attesterà attorno ai 25,4 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 32,3 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 16,5°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, con velocità del vento che si ridurrà progressivamente fino a 19,4 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 49%.

Nel pomeriggio, il clima cambierà drasticamente, con un cielo completamente coperto e temperature che si manterranno sui 17°C. La velocità del vento si stabilizzerà su valori più bassi, intorno ai 4,8 km/h, mentre l’umidità rimarrà costante attorno al 45%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 14,9°C. Il vento riprenderà forza, con velocità che potranno raggiungere i 20,6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 73%.

In conclusione, le previsioni meteo per Licata indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni variabili, con possibilità di cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo sporadicamente nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.7° perc. +15.1° Assenti 22.9 NO max 26.7 Maestrale 70 % 1019 hPa 5 cielo sereno +15° perc. +14.3° Assenti 15.2 NNO max 24.1 Maestrale 69 % 1021 hPa 8 cielo sereno +15.9° perc. +14.9° Assenti 26.5 NNO max 31.1 Maestrale 53 % 1024 hPa 11 nubi sparse +17.4° perc. +16.4° Assenti 11.6 NNO max 16.4 Maestrale 45 % 1025 hPa 14 cielo coperto +17.5° perc. +16.4° Assenti 5.1 O max 7.4 Ponente 45 % 1026 hPa 17 nubi sparse +16.1° perc. +15.2° Assenti 1.6 N max 9.4 Tramontana 52 % 1029 hPa 20 nubi sparse +14.6° perc. +13.9° prob. 15 % 20.6 E max 23.4 Levante 67 % 1032 hPa 23 nubi sparse +14.9° perc. +14.1° prob. 10 % 18.7 E max 22.9 Levante 61 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:48

