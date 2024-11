Meteo Licata, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Licata si preannuncia una giornata caratterizzata da un significativo cambiamento delle condizioni meteo. Nella notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 17,8°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a temperature che raggiungeranno i 20,5°C. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge, che si intensificheranno fino a diventare moderate in serata. Le temperature diminuiranno, attestandosi attorno ai 16,5°C.

Durante la notte, Licata presenterà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 17,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 13,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà coperto, con temperature che saliranno fino a 20,5°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 94%. Le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione della velocità del vento, che si attesterà intorno ai 11 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa fino alle prime ore del pomeriggio.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature scenderanno a 18,9°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Le precipitazioni aumenteranno in intensità, con valori che potranno arrivare fino a 4,13 mm di pioggia entro le 18:00. L’umidità si attesterà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica continuerà a diminuire, stabilizzandosi a 1021 hPa.

La sera porterà con sé forti piogge, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 16,5°C. Le precipitazioni continueranno a essere moderate, con accumuli che potranno superare i 2,85 mm. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Licata indicano un sabato caratterizzato da un clima variabile, con un netto passaggio da condizioni inizialmente serene a un contesto di pioggia nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno a cieli sereni e temperature più miti. Gli amanti del sole dovranno attendere qualche giorno prima di poter godere di un clima più stabile e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +17.4° perc. +17.3° prob. 14 % 11.7 ENE max 12.6 Grecale 81 % 1024 hPa 5 nubi sparse +17.1° perc. +17° prob. 19 % 10 ENE max 10.9 Grecale 81 % 1023 hPa 8 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° prob. 7 % 10 ENE max 11.2 Grecale 72 % 1024 hPa 11 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° prob. 7 % 11.2 ESE max 12.9 Scirocco 64 % 1022 hPa 14 pioggia leggera +20.1° perc. +20° 0.49 mm 15.2 SSE max 15.8 Scirocco 69 % 1021 hPa 17 pioggia moderata +18.3° perc. +18.3° 2.36 mm 12.1 SSE max 16.1 Scirocco 80 % 1021 hPa 20 pioggia moderata +16.9° perc. +16.9° 3.37 mm 11.1 ESE max 15.6 Scirocco 89 % 1021 hPa 23 pioggia moderata +16.5° perc. +16.5° 1.53 mm 9.8 ENE max 11.9 Grecale 88 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:56

