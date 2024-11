Meteo Licata, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Licata di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso e un successivo miglioramento. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà prevalentemente coperto. Con il passare delle ore, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, portando a momenti di sereno nel pomeriggio. La sera si chiuderà con un cielo nuovamente coperto, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,3°C, con una leggera pioggia e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 61%. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 40 km/h. Proseguendo nella mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente, con piogge leggere che continueranno fino alle 07:00, quando la temperatura salirà a 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%.

Dopo le 09:00, il tempo inizierà a migliorare, con il cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C e il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 30 km/h. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che scenderanno a 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo poche nuvole nel cielo.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, ma senza piogge. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con un vento fresco che continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, intorno ai 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Licata nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale. Dopo una giornata di Venerdì con piogge leggere e nuvole, il weekend si preannuncia più soleggiato, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più favorevole, mentre le temperature notturne rimarranno fresche. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma al momento si prospetta un miglioramento significativo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° prob. 46 % 26 O max 42 Ponente 74 % 1011 hPa 5 cielo coperto +18.5° perc. +18.5° prob. 48 % 18 OSO max 26.2 Libeccio 81 % 1011 hPa 8 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° prob. 50 % 25.7 OSO max 39.1 Libeccio 75 % 1012 hPa 11 nubi sparse +21° perc. +20.8° prob. 13 % 29.7 O max 39.1 Ponente 66 % 1011 hPa 14 poche nuvole +19.8° perc. +19.8° prob. 10 % 36 ONO max 47.6 Maestrale 73 % 1011 hPa 17 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° prob. 6 % 32.3 ONO max 45.1 Maestrale 80 % 1013 hPa 20 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° prob. 15 % 26.8 ONO max 37.7 Maestrale 80 % 1014 hPa 23 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° prob. 19 % 27.8 ONO max 39.2 Maestrale 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:49

