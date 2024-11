Meteo Limbiate, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Limbiate si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da una persistente pioggia leggera durante la notte e un cielo prevalentemente coperto nel corso della mattina, del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno attorno ai 7,6°C e 8,8°C, con una leggera fluttuazione, mentre l’umidità si attesterà su valori elevati, intorno al 90%. La velocità del vento sarà generalmente debole, oscillando tra 0,3 km/h e 4,9 km/h, con direzioni variabili.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Limbiate sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si aggireranno attorno ai 7,6°C e 7,8°C, con un’umidità che raggiungerà il 95%. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 2,1 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno tra 0,35 mm e 0,97 mm.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali cambiamenti. La pioggia leggera persisterà fino alle prime ore del giorno, per poi lasciare spazio a un cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 7,8°C e 8,6°C. Anche in questa fase, l’umidità rimarrà alta, intorno al 90%, e le precipitazioni saranno assenti o molto leggere.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di 8,8°C. La probabilità di pioggia si ridurrà drasticamente, attestandosi attorno al 4%, e non si prevedono accumuli significativi. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta, con valori che non supereranno i 5 km/h.

Infine, nella sera, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un cielo sempre coperto e temperature che si manterranno intorno ai 8,2°C. L’umidità continuerà a essere elevata, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà molto bassa, con direzioni prevalentemente orientate verso est.

In conclusione, le previsioni meteo per Limbiate nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori freschi. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la possibilità di pioggia rimarrà bassa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il meteo non offrirà opportunità di bel tempo a breve termine.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +7.6° perc. +7.6° 0.39 mm 0.3 SSE max 0.8 Scirocco 92 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +7.8° perc. +7.8° 0.86 mm 0.6 NNO max 2.7 Maestrale 94 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +7.8° perc. +7.8° 0.57 mm 1.9 SSE max 2.7 Scirocco 95 % 1022 hPa 10 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° prob. 80 % 2.3 S max 2.4 Ostro 93 % 1023 hPa 13 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° prob. 4 % 3.7 SSE max 3.5 Scirocco 90 % 1022 hPa 16 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° prob. 4 % 2.8 ESE max 5 Scirocco 93 % 1023 hPa 19 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 1.6 E max 3.6 Levante 92 % 1024 hPa 22 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 1 E max 2.1 Levante 92 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 16:42

