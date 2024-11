Meteo Lissone, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lissone di Lunedì 4 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature miti. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 13°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, favorendo un clima piacevole. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrarsi favorevole, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 17,5°C intorno a mezzogiorno. La umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 57%, ma non influenzerà negativamente il comfort. Anche in questa fase della giornata, il cielo sereno sarà la norma, con una leggera brezza proveniente da sud.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,9°C, mantenendo un clima gradevole per attività all’aperto. La velocità del vento rimarrà contenuta, e non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1024 hPa, contribuendo a stabilizzare le condizioni atmosferiche.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 14°C. Anche in questo frangente, il cielo sereno continuerà a dominare, rendendo la serata ideale per passeggiate o eventi all’aperto. La umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono disagi significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lissone indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori miti e un clima prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13° perc. +12.5° Assenti 1.5 N max 2.1 Tramontana 85 % 1027 hPa 4 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 2.8 ONO max 3.7 Maestrale 85 % 1026 hPa 7 cielo sereno +12.4° perc. +11.9° Assenti 2.1 O max 5 Ponente 81 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15.9° perc. +15.2° Assenti 3.4 SSO max 2.8 Libeccio 63 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.9° perc. +17.2° Assenti 3.6 S max 2 Ostro 55 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16.3° perc. +15.6° Assenti 3.6 SSE max 3.7 Scirocco 64 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.6° perc. +14.2° Assenti 1.7 E max 3 Levante 76 % 1025 hPa 22 cielo sereno +13.7° perc. +13.2° Assenti 0.8 NE max 2.2 Grecale 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.