Meteo Lissone, le previsioni per domani sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per Lissone di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 12°C, con una leggera pioggia prevista nelle prime ore del mattino. La situazione meteo si stabilizzerà nel corso della giornata, con un aumento della temperatura fino a raggiungere i 14,6°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Durante la notte, da mezzanotte fino all’alba, il cielo si presenterà coperto con temperature che varieranno tra 12,3°C e 12°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 1,6 km/h e i 4 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si manterrà attorno al 68%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C e 13°C, con una leggera pioggia che potrebbe manifestarsi tra le 05:00 e le 06:00. Tuttavia, le probabilità di precipitazioni rimarranno basse. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 61% entro le 09:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature raggiungeranno il picco di 14,6°C intorno alle 13:00. Non si prevedono piogge significative, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 53%. La velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. La situazione meteo sarà quindi favorevole per attività all’aperto, sebbene il cielo rimanga nuvoloso.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,4°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 69%. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lissone indicano una giornata di Sabato 9 Novembre con un clima prevalentemente nuvoloso e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento verso la metà della settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama meteo locale.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.2° perc. +11.2° Assenti 2.3 OSO max 4.2 Libeccio 69 % 1028 hPa 4 cielo coperto +12° perc. +11.1° prob. 6 % 4 OSO max 6.6 Libeccio 71 % 1028 hPa 7 cielo coperto +12° perc. +11° prob. 12 % 4.3 ONO max 9.9 Maestrale 67 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.5° perc. +12.4° prob. 8 % 3.3 ONO max 6 Maestrale 55 % 1027 hPa 13 cielo coperto +14.6° perc. +13.5° Assenti 6.1 SSO max 6.3 Libeccio 53 % 1025 hPa 16 cielo coperto +13.6° perc. +12.6° Assenti 5 SO max 7.8 Libeccio 60 % 1025 hPa 19 cielo coperto +12.4° perc. +11.4° Assenti 2.6 OSO max 4.2 Libeccio 66 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.6° perc. +10.6° Assenti 0.9 O max 3 Ponente 68 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:55

