Meteo Livorno, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 4 Novembre a Livorno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. La velocità del vento si presenterà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 18°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. Il vento continuerà a soffiare leggermente da est-nord-est, mantenendo un clima fresco e piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 54%, contribuendo a un comfort climatico ottimale.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, con una leggera flessione verso la sera. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, permettendo di godere di un’ottima luce naturale. La velocità del vento rimarrà contenuta, con intensità che non supereranno i 6 km/h. Anche l’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 59%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 15°C. Tuttavia, il cielo continuerà a rimanere sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa, segno di stabilità meteorologica.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 4 Novembre a Livorno si presenteranno favorevoli, con un clima mite e soleggiato. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.5° perc. +13.9° Assenti 10 ENE max 10.8 Grecale 72 % 1025 hPa 5 cielo sereno +13.9° perc. +13.2° Assenti 10.3 ENE max 10.9 Grecale 70 % 1024 hPa 8 cielo sereno +15.2° perc. +14.4° Assenti 7.6 ENE max 8.3 Grecale 65 % 1025 hPa 11 cielo sereno +18° perc. +17.2° Assenti 3.1 NE max 3.9 Grecale 55 % 1025 hPa 14 cielo sereno +18.7° perc. +18.1° Assenti 4.5 NNO max 4.2 Maestrale 55 % 1024 hPa 17 cielo sereno +17° perc. +16.4° Assenti 6.8 N max 6.4 Tramontana 65 % 1024 hPa 20 cielo sereno +16.2° perc. +15.6° Assenti 6 NNE max 6.2 Grecale 69 % 1025 hPa 23 cielo sereno +15.3° perc. +14.7° Assenti 6.2 NE max 6.3 Grecale 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:02

