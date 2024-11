Meteo Livorno, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Livorno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un cielo che si presenterà per lo più sereno durante le ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che toccheranno i 14,4°C nel pomeriggio. I venti, provenienti principalmente da Est-Nord Est, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderati. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, garantendo una sensazione di benessere.

Durante la notte, le previsioni del tempo evidenzieranno la presenza di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,1°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 73%, mentre i venti soffieranno a una velocità di circa 20,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, e non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 12,5°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa diminuirà, portandosi al 45%. I venti rimarranno sostenuti, con una velocità di circa 21,5 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente favorevole, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’8%, e i venti si attenueranno, mantenendosi intorno ai 13,6 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 53%, rendendo l’atmosfera piacevole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 10,4°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 8,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 69%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Livorno indicano una giornata di Mercoledì 13 Novembre all’insegna della stabilità e del bel tempo. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili e una probabilità di pioggia molto bassa. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.5° perc. +7.2° Assenti 16.4 NE max 27.8 Grecale 71 % 1022 hPa 5 nubi sparse +9.1° perc. +6.5° Assenti 18.5 ENE max 30.5 Grecale 73 % 1021 hPa 8 nubi sparse +10.4° perc. +9.3° Assenti 19.2 ENE max 30 Grecale 69 % 1023 hPa 11 nubi sparse +13.4° perc. +12.3° Assenti 20.9 ENE max 24.5 Grecale 57 % 1022 hPa 14 cielo sereno +14.4° perc. +13.3° Assenti 13.6 ENE max 18.8 Grecale 53 % 1021 hPa 17 cielo sereno +12° perc. +11° Assenti 12.5 ENE max 16.1 Grecale 63 % 1020 hPa 20 cielo sereno +11.2° perc. +10.1° Assenti 10.5 NE max 11.2 Grecale 66 % 1021 hPa 23 nubi sparse +10.2° perc. +9.1° Assenti 11.9 NE max 11.7 Grecale 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.