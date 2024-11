Meteo Lodi, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 17 Novembre a Lodi si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature fresche. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 5,6°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo prevalentemente sereno fino alla mattina. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 11,5°C nel pomeriggio, mentre il vento si manterrà debole e proveniente principalmente da ovest.

Durante la mattina, le temperature si aggireranno tra i 4,9°C e i 10,5°C, con una leggera presenza di nuvole sparse. La copertura nuvolosa non supererà il 36%, permettendo comunque di godere di ampie schiarite. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,7 km/h e i 3,5 km/h, favorendo una sensazione di freschezza ma senza particolari disagi.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà decisamente più mite, con temperature che toccheranno i 11,5°C e cieli sereni. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, scendendo a valori minimi. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con un vento leggero che non supererà i 4 km/h. Questo permetterà di trascorrere il pomeriggio all’aperto, approfittando di un clima favorevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 7°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 100%, e il cielo si presenterà coperto. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità salirà fino all’89%, creando una sensazione di freschezza. Il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra i 5 km/h e i 6,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lodi indicano una giornata di Domenica 17 Novembre caratterizzata da cieli sereni e temperature gradevoli nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero leggermente oscillare, ma senza particolari variazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteo per godere di piacevoli momenti all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.4° perc. +5.4° Assenti 4.2 O max 4.2 Ponente 84 % 1019 hPa 4 cielo sereno +5.1° perc. +5.1° Assenti 3.5 ONO max 3.7 Maestrale 84 % 1018 hPa 7 nubi sparse +5.2° perc. +5.2° Assenti 3.3 ONO max 3.5 Maestrale 83 % 1018 hPa 10 poche nuvole +9.5° perc. +9.5° Assenti 3 O max 3.5 Ponente 70 % 1017 hPa 13 cielo sereno +11.5° perc. +10.5° Assenti 2.5 O max 3.5 Ponente 66 % 1014 hPa 16 cielo sereno +8.7° perc. +8.7° Assenti 4 SE max 4.1 Scirocco 82 % 1013 hPa 19 cielo coperto +7.5° perc. +6.7° Assenti 5.7 ESE max 5.8 Scirocco 87 % 1014 hPa 22 cielo coperto +7° perc. +6° Assenti 6.4 E max 6.4 Levante 89 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:47

