Meteo Lodi, le previsioni per domani sabato 2 novembre

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Lodi indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco atteso nel primo pomeriggio. La situazione meteorologica sarà influenzata da una leggera brezza, con venti prevalentemente provenienti da ovest e sud-ovest.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’89%. La mattina continuerà a presentarsi serena, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18,2°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera garantirà un comfort termico, nonostante l’umidità rimanga elevata.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che arriverà a toccare il 96%. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 17,3°C alle ore 15:00. Non si prevedono precipitazioni, ma l’assenza di sole potrebbe rendere l’atmosfera più fresca e umida. La velocità del vento sarà molto contenuta, con raffiche che non supereranno i 2,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12,6°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse e poche nuvole, mantenendo una copertura nuvolosa del 29%. L’umidità rimarrà alta, intorno all’83%, mentre il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lodi mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e una possibile diminuzione delle temperature nei giorni successivi. Pertanto, sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative nel meteo locale.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Lodi

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.6° perc. +12.3° Assenti 8.1 O max 8.1 Ponente 89 % 1023 hPa 4 cielo sereno +11.8° perc. +11.4° Assenti 8.6 O max 10 Ponente 89 % 1022 hPa 7 cielo sereno +12° perc. +11.5° Assenti 7.7 O max 10.5 Ponente 88 % 1023 hPa 10 cielo sereno +16.5° perc. +16° Assenti 6.2 O max 7.6 Ponente 70 % 1023 hPa 13 cielo coperto +18.4° perc. +17.9° Assenti 3.1 SO max 3.1 Libeccio 61 % 1023 hPa 16 cielo coperto +15.4° perc. +15° Assenti 1.5 SE max 1.7 Scirocco 75 % 1023 hPa 19 nubi sparse +13.7° perc. +13.2° Assenti 1.1 S max 1.8 Ostro 80 % 1024 hPa 22 poche nuvole +12.8° perc. +12.3° Assenti 2.3 ESE max 2.5 Scirocco 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:04

