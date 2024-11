Meteo Lucca, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 17 Novembre a Lucca si preannunciano caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con minime e massime che non supereranno i 11°C. La presenza di umidità elevata e venti leggeri completeranno il quadro di una giornata tipicamente autunnale.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con poche nuvole, ma già dalle prime ore si passerà a un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,9°C e 9,8°C, con un leggero aumento man mano che ci si avvicina al mattino. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,1 km/h e i 5,4 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%.

Durante la mattina, le previsioni meteo indicano un incremento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La pioggia si presenterà in forma di pioviggine, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1 mm entro le ore centrali della giornata. L’umidità continuerà a rimanere elevata, superando il 90%.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera persisterà, con temperature che si alzeranno leggermente fino a raggiungere i 11°C. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 3 km/h, e l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 95%. Gli accumuli di pioggia si attesteranno tra i 0,3 mm e i 0,5 mm, rendendo la giornata piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo non mostrano miglioramenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà totale e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 98%. Anche in questo frangente, le raffiche di vento saranno deboli, contribuendo a un’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Lucca evidenziano una giornata caratterizzata da piogge leggere e temperature miti, con un’alta umidità che renderà l’aria piuttosto pesante. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni, con una possibile attenuazione delle piogge e un aumento delle temperature, rendendo la settimana più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 8 % 3.3 ENE max 4.5 Grecale 79 % 1019 hPa 5 cielo coperto +10.2° perc. +9.4° prob. 20 % 2.1 NE max 3.7 Grecale 84 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +10.5° perc. +10° 0.27 mm 2.4 E max 3.4 Levante 91 % 1018 hPa 11 pioggia leggera +10.5° perc. +10.1° 0.59 mm 3.3 ENE max 5.9 Grecale 96 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +11° perc. +10.6° 0.38 mm 3.2 E max 4.5 Levante 97 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +11.2° perc. +10.9° 0.22 mm 4.4 E max 6.3 Levante 97 % 1014 hPa 20 pioggia leggera +11.2° perc. +11° 0.42 mm 3.7 E max 6.4 Levante 98 % 1013 hPa 23 pioggia leggera +11.6° perc. +11.3° 0.47 mm 4 ENE max 4.7 Grecale 98 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:48

