Meteo Lucca, le previsioni per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Lucca indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e nuvoloso. Durante la notte, si registreranno temperature minime intorno ai 4,1°C, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a una mattina serena, ma nel corso della giornata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 3,4°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore si noterà un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, oscillando tra i 5 e i 7 km/h, proveniente principalmente da Nord-Est.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 41%, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 44%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a un aumento della nuvolosità fino a raggiungere il 93% di copertura. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,4°C, con un’umidità che salirà fino al 54%. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, attorno ai 1032 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucca nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un’alternanza di momenti nuvolosi e schiarite. Domenica e Lunedì si prevede un clima simile, con temperature che non supereranno i 10°C e una continua presenza di nuvole. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi in questo periodo una condizione ideale per godere delle bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +3.7° perc. +2.2° Assenti 6.4 NE max 6.7 Grecale 43 % 1021 hPa 5 cielo sereno +3.3° perc. +1.5° Assenti 6.9 NE max 6.9 Grecale 43 % 1024 hPa 8 nubi sparse +5.8° perc. +4.8° Assenti 5.9 ENE max 7.4 Grecale 44 % 1026 hPa 11 nubi sparse +10.2° perc. +8.2° Assenti 5.8 ESE max 7.2 Scirocco 35 % 1028 hPa 14 nubi sparse +10.2° perc. +8.4° Assenti 3.9 E max 6.5 Levante 44 % 1028 hPa 17 poche nuvole +6.3° perc. +5.1° Assenti 6.3 NE max 6 Grecale 49 % 1030 hPa 20 nubi sparse +6.1° perc. +4.8° Assenti 6.9 ENE max 6.7 Grecale 52 % 1032 hPa 23 cielo coperto +7.4° perc. +6.4° Assenti 6.4 ENE max 7.9 Grecale 54 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:44

