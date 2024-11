Meteo Lucca, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Lucca indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con una massima che non supererà i 14,7°C. La presenza di nuvole e venti moderati influenzeranno il comfort termico, rendendo la percezione della temperatura più bassa rispetto ai valori reali.

Durante la notte, Lucca sarà interessata da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,7°C. La velocità del vento raggiungerà i 43,3 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno toccare i 84,7 km/h, creando condizioni di burrasca forte. L’umidità sarà elevata, attorno al 76%, e si registreranno 0,64 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Si assisterà a un passaggio da nubi sparse a un cielo più sereno. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che varieranno da 10°C a 14,7°C. La velocità del vento si attenuerà, mantenendosi intorno ai 8,1 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 63% entro le 11:00.

Nel pomeriggio, Lucca godrà di un cielo sereno, con temperature che toccheranno il picco di 14,7°C alle 12:00. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un abbassamento della copertura nuvolosa, che scenderà al 3%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, raggiungendo il 25%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, mantenendo temperature fresche attorno ai 5,3°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 7 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 41%. Non si prevedono precipitazioni significative, con il rischio di pioggia che risulterà assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucca nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un abbassamento delle temperature e un aumento della stabilità. Sabato e domenica si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno fresche, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per le attività all’aperto. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, offrendo un fine settimana ideale per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13° perc. +12.2° prob. 20 % 37.4 O max 75.5 Ponente 71 % 994 hPa 5 pioggia leggera +10.5° perc. +9.8° 0.34 mm 20.5 O max 34.8 Ponente 82 % 996 hPa 8 nubi sparse +10.8° perc. +10° Assenti 6.9 NO max 13.8 Maestrale 76 % 1000 hPa 11 nubi sparse +14.2° perc. +12.6° Assenti 6.8 NNO max 17.9 Maestrale 34 % 1003 hPa 14 poche nuvole +13.6° perc. +12° Assenti 4 ONO max 9.5 Maestrale 36 % 1006 hPa 17 poche nuvole +7.6° perc. +6.6° Assenti 6.4 NE max 8.9 Grecale 46 % 1010 hPa 20 nubi sparse +5.7° perc. +4° Assenti 7.8 NNE max 8.8 Grecale 46 % 1013 hPa 23 nubi sparse +5.1° perc. +3.5° Assenti 7.1 NE max 8.7 Grecale 41 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.