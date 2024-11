Meteo Lucera, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Lucera indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una minima di 8,4°C e una massima di 15,9°C. La presenza di venti leggeri da sud-ovest accompagnerà le condizioni atmosferiche, con un’umidità che varierà tra il 47% e il 82%.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno inizialmente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 8,4°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attorno al 6%, e il vento soffierà leggermente da sud-ovest a 4,9 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della nuvolosità, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 15,6°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori attorno al 5%. I venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a un clima gradevole e fresco.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 15,9°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 69% entro le ore 15:00, e il vento si farà leggermente più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 9,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 80%. I venti continueranno a soffiare da sud, mantenendo un’intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucera nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un’alternanza di giornate parzialmente nuvolose e serene. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda l’umidità e la copertura nuvolosa, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8° perc. +7.5° Assenti 5.1 SO max 4.9 Libeccio 78 % 1019 hPa 5 nubi sparse +7.5° perc. +6.8° Assenti 5.3 SO max 5.3 Libeccio 76 % 1018 hPa 8 cielo sereno +10.9° perc. +9.6° Assenti 3.6 SO max 5.1 Libeccio 60 % 1018 hPa 11 cielo sereno +15.1° perc. +13.9° Assenti 1.6 SSE max 6.8 Scirocco 47 % 1017 hPa 14 nubi sparse +15.6° perc. +14.5° Assenti 2.6 SSE max 8.9 Scirocco 48 % 1015 hPa 17 nubi sparse +11.7° perc. +10.7° Assenti 5.9 SSE max 9.5 Scirocco 66 % 1015 hPa 20 cielo coperto +10.6° perc. +9.7° Assenti 6.1 S max 8.3 Ostro 74 % 1015 hPa 23 cielo coperto +10.1° perc. +9.2° Assenti 7.3 SSO max 8.6 Libeccio 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.