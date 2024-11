Meteo Lucera, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Domenica 3 Novembre a Lucera si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. Con l’avanzare della mattina, il sole dominerà il cielo, portando le temperature a salire fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un graduale aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C nel tardo pomeriggio. La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con temperature che scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 12°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Lucera saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura di circa 13,6°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,4 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con una copertura nuvolosa del 32%. Con il passare delle ore, la temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 12°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 16,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Le condizioni di bel tempo continueranno fino a mezzogiorno, quando si raggiungerà il picco di 19,1°C. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 53%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi parzialmente, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 14,9°C alle 17:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 20,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità aumenterà, attestandosi attorno all’81%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente più nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 12,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 58%, e il vento si manterrà attorno ai 9,3 km/h. Le condizioni di umidità saranno elevate, con valori che toccheranno l’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per Lucera indicano una giornata di Domenica con un inizio soleggiato, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole potranno approfittare della mattinata di Domenica, mentre la sera potrebbe riservare un clima più fresco e umido.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +13.2° perc. +12.3° Assenti 10.2 ONO max 15.2 Maestrale 68 % 1024 hPa 5 cielo sereno +12.7° perc. +12° Assenti 9.6 ONO max 14.5 Maestrale 74 % 1024 hPa 8 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 13.7 NO max 21.9 Maestrale 61 % 1025 hPa 11 cielo sereno +18.7° perc. +18.1° Assenti 16.7 NNO max 18.8 Maestrale 55 % 1025 hPa 14 cielo sereno +18.1° perc. +17.6° Assenti 19.5 NNO max 21.6 Maestrale 62 % 1024 hPa 17 poche nuvole +14.9° perc. +14.6° Assenti 12.7 NO max 24.2 Maestrale 81 % 1025 hPa 20 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 10 NO max 19.7 Maestrale 85 % 1025 hPa 23 nubi sparse +12.8° perc. +12.4° Assenti 9.3 ONO max 16.1 Maestrale 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:47

