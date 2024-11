Meteo Lucera, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Lucera si prevede una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 8°C durante la notte a un massimo di 17°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 11 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente elevati, oscillando tra il 60% e l’84%.

Durante la notte, Lucera godrà di un clima mite, con temperature che si attesteranno intorno ai 8°C. Il cielo sereno garantirà una visibilità ottimale, mentre l’umidità aumenterà progressivamente, raggiungendo il 78% entro le prime ore del mattino. Il vento soffierà leggermente da sud-sud ovest, con una velocità di circa 5 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 17°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, favorendo un’ottima esposizione al sole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 62%, mentre il vento si farà sentire con una velocità di circa 3-6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 65%, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 72%, e il vento continuerà a soffiare da ovest-sud ovest con intensità leggera.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11°C. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 81% e il 84%. Le condizioni di nubi sparse non comporteranno fenomeni di pioggia, e il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lucera indicano un mantenimento di temperature miti, con un aumento della nuvolosità. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significative variazioni, rendendo il periodo ideale per attività all’aperto, almeno fino a quando non si presenteranno condizioni più instabili nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8° perc. +7.4° Assenti 5.5 SSO max 7.4 Libeccio 74 % 1024 hPa 5 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 3.9 SSO max 6.1 Libeccio 82 % 1023 hPa 8 cielo sereno +11.8° perc. +11° Assenti 3 SO max 7.7 Libeccio 75 % 1023 hPa 11 cielo sereno +16.6° perc. +15.9° Assenti 3.4 OSO max 10.2 Libeccio 62 % 1022 hPa 14 nubi sparse +16.6° perc. +16° Assenti 6.8 OSO max 10.2 Libeccio 64 % 1021 hPa 17 nubi sparse +12.4° perc. +11.9° Assenti 4.9 SSO max 7.3 Libeccio 83 % 1022 hPa 20 nubi sparse +11.6° perc. +11° Assenti 2.7 S max 4.8 Ostro 81 % 1023 hPa 23 nubi sparse +11.1° perc. +10.4° Assenti 2.8 SO max 4 Libeccio 84 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:30

