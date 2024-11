Meteo Lucera, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Lucera indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La mattina presenterà condizioni simili, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che saliranno fino a 18°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse e temperature in calo, mentre la sera porterà cieli sereni e temperature più fresche.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Lucera avrà un cielo completamente coperto, con una temperatura di 11,7°C e un’umidità elevata, pari all’86%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h. Questa situazione si manterrà fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura scenderà leggermente a 11°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a risalire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 14°C, con un’umidità che scenderà al 75%. Le condizioni rimarranno stabili fino a mezzogiorno, quando si raggiungerà il picco di 18°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,2 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, ci sarà un cambiamento significativo nel meteo. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,1 km/h alle 15:00, contribuendo a un clima più fresco e gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 52%, rendendo l’aria più respirabile.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno a 12,9°C alle 19:00. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 3,9 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 87%. Le temperature continueranno a scendere, arrivando a 11,9°C entro la mezzanotte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucera nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un clima più sereno e temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi. Giovedì e Venerdì, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con cieli prevalentemente sereni e un aumento della ventilazione. Gli amanti del clima fresco troveranno sicuramente soddisfazione nelle condizioni meteorologiche che seguiranno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.3° perc. +10.8° Assenti 3.7 O max 3.6 Ponente 88 % 1026 hPa 5 cielo coperto +10.9° perc. +10.3° Assenti 3.9 O max 3.7 Ponente 88 % 1026 hPa 8 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 1.8 NNO max 2.4 Maestrale 75 % 1028 hPa 11 cielo coperto +17.4° perc. +16.7° Assenti 5.1 NE max 4 Grecale 58 % 1027 hPa 14 nubi sparse +18.2° perc. +17.5° Assenti 7 NE max 5.6 Grecale 52 % 1027 hPa 17 nubi sparse +13.8° perc. +13.3° Assenti 6.4 N max 8.2 Tramontana 82 % 1028 hPa 20 cielo sereno +12.7° perc. +12.3° Assenti 3.8 O max 3.9 Ponente 88 % 1029 hPa 23 cielo sereno +11.9° perc. +11.5° Assenti 3.8 ONO max 3.7 Maestrale 91 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.