Meteo Lucera, le previsioni per il weekend 28 – 30 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e temperature intorno ai +11,7°C, con umidità alta al 90%. Durante la mattina, si prevede un miglioramento, con temperature che raggiungeranno i +18,6°C e una diminuzione dell’umidità al 55%. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +19,2°C, mentre la copertura nuvolosa sarà contenuta al 16%. Venerdì 29 Novembre, il cielo sarà coperto con piogge leggere e temperature tra +12,1°C e +12,3°C. Sabato 30 Novembre, si prevedono condizioni simili, con temperature in calo e venti sostenuti fino a 36 km/h.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 32% al 77%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,7°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a +11,2°C alle 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,3 km/h e 4,7 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a raggiungere i +18,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 10,8 km/h, con raffiche che potranno toccare i 19,5 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 55% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +19,2°C alle 13:00 e +18,8°C alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta al 16%, mentre la velocità del vento continuerà a crescere, raggiungendo i 21,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a coprirsi con nubi sparse. Le temperature scenderanno a +12,8°C alle 19:00 e a +12,0°C alle 22:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,5 km/h, con umidità che salirà nuovamente fino all’87%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il cielo sarà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,5°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a +10,8°C alle 03:00. La velocità del vento sarà più sostenuta, oscillando tra 9,5 km/h e 10,3 km/h, proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Durante la mattina, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno tra +12,1°C e +12,3°C, con una velocità del vento che potrà raggiungere i 11,1 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,01 mm entro le 10:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 94%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che persisteranno. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +10,6°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 23 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 75%. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,55 mm.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai +9,1°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 25,2 km/h, con umidità che si attesterà attorno al 63%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà alta.

Sabato 30 Novembre

Nella notte di Sabato 30 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’86%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,2°C a mezzanotte, con una velocità del vento sostenuta che potrà toccare i 32,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa.

Durante la mattina, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno tra +7,8°C e +8,8°C, con una velocità del vento che potrà raggiungere i 23,4 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,17 mm entro le 09:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno instabili, con il cielo che continuerà a essere coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +9,6°C alle 13:00. La velocità del vento sarà sostenuta, toccando i 36 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 63%. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, ma con accumuli minimi.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai +7,6°C. La velocità del vento sarà forte, raggiungendo i 31,4 km/h, con umidità che si attesterà attorno al 75%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà alta.

In conclusione, il fine settimana a Lucera si presenterà con un inizio promettente Giovedì, caratterizzato da temperature miti e cieli sereni, mentre Venerdì e Sabato porteranno condizioni più instabili, con piogge e temperature in calo. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle previsioni, specialmente per Venerdì e Sabato, quando le condizioni meteo potrebbero limitare le possibilità di svago.

