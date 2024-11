Meteo Lugo, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lugo di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. La brezza leggera proveniente da ovest contribuirà a mantenere un clima fresco, mentre l’umidità si manterrà attorno al 76%.

Nel corso della mattina, le condizioni rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a raggiungere i 11°C intorno alle ore 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori di umidità che scenderanno gradualmente. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una sensazione di freschezza.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 12°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà per lo più sereno, con solo poche nuvole sparse. Le condizioni di vento si presenteranno tranquille, con velocità che varieranno tra i 2,7 km/h e i 6,2 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 7°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una visibilità ottimale. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 72%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lugo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e condizioni di cielo sereno. Domani e dopodomani, si prevede un clima altrettanto favorevole, ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene, mentre le temperature fresche di Novembre offriranno un piacevole sollievo rispetto al caldo estivo.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.2° perc. +4.9° Assenti 6.4 ONO max 6.9 Maestrale 77 % 1025 hPa 4 cielo sereno +5.4° perc. +3.7° Assenti 7.6 ONO max 8 Maestrale 81 % 1025 hPa 7 cielo sereno +5.4° perc. +3.8° Assenti 7.6 ONO max 9.9 Maestrale 82 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10° perc. +9° Assenti 8 ONO max 9.2 Maestrale 63 % 1024 hPa 13 poche nuvole +12° perc. +10.8° Assenti 6.2 ONO max 7.1 Maestrale 55 % 1022 hPa 16 poche nuvole +9.1° perc. +9.1° Assenti 0.6 NO max 2.2 Maestrale 68 % 1021 hPa 19 cielo sereno +7.9° perc. +7.9° Assenti 4.2 OSO max 4.4 Libeccio 71 % 1020 hPa 22 cielo sereno +7.2° perc. +6.5° Assenti 5.2 OSO max 5.7 Libeccio 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.