Meteo Lugo, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Lugo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C durante il pomeriggio. La mattinata si presenterà con poche nuvole e cieli sereni, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra i 2 km/h e i 7 km/h, prevalentemente da direzione ovest.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con un cielo sereno e una leggera brezza. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 17%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’88%. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 12°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 15%.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che raggiungeranno una copertura del 80%. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 15°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà progressivamente più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature scenderanno fino a 11°C e l’umidità aumenterà, arrivando all’84%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con velocità che si attesteranno intorno ai 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lugo nei prossimi giorni evidenziano un trend di temperature fresche e una maggiore nuvolosità. Sabato e Domenica si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno giornate di bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10° perc. +9.3° Assenti 6.6 O max 6.7 Ponente 89 % 1029 hPa 4 cielo sereno +9.4° perc. +8.6° Assenti 6.6 ONO max 6.8 Maestrale 91 % 1028 hPa 7 poche nuvole +9.8° perc. +9.2° Assenti 5.9 O max 7.1 Ponente 90 % 1029 hPa 10 poche nuvole +13.7° perc. +13° Assenti 5.5 NNO max 4.6 Maestrale 75 % 1030 hPa 13 nubi sparse +15.4° perc. +14.8° Assenti 4.6 NE max 5.1 Grecale 68 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13.7° perc. +13.1° Assenti 3.4 E max 3.7 Levante 76 % 1029 hPa 19 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° Assenti 2 NNE max 2.6 Grecale 81 % 1029 hPa 22 cielo coperto +11.4° perc. +10.9° Assenti 5 NO max 5.4 Maestrale 86 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:49

