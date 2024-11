Meteo Macerata, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 17 Novembre, Macerata si troverà ad affrontare un clima caratterizzato da un inizio sereno e una progressiva copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di circa 6°C durante la notte a un massimo di 14,8°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà generalmente bassa, con raffiche che non supereranno i 11,5 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 100% in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 6%, e il vento soffierà da sud-ovest con una velocità di circa 5,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con poche nuvole che inizieranno a comparire. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 9,7°C alle 08:00 e 11,8°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando al 21%. Il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra 4,8 km/h e 6,7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che arriverà al 99%. Le temperature inizieranno a scendere, toccando un massimo di 14,8°C alle 12:00, per poi scendere a 11,5°C alle 15:00. La velocità del vento sarà molto contenuta, con valori che non supereranno i 4,2 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 10,9°C. L’umidità si manterrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare debolmente. La pressione atmosferica scenderà leggermente, attestandosi sui 1013 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Macerata indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera caratterizzati da cielo coperto e temperature in calo. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo necessario prestare attenzione alle previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.2° perc. +5.5° Assenti 5.1 SO max 4.7 Libeccio 80 % 1019 hPa 4 cielo sereno +6° perc. +5.1° Assenti 5.5 OSO max 5.4 Libeccio 71 % 1018 hPa 7 poche nuvole +7.4° perc. +6.3° Assenti 6.7 SSO max 6.4 Libeccio 67 % 1018 hPa 10 nubi sparse +13.4° perc. +12.3° Assenti 4.6 SO max 11 Libeccio 57 % 1017 hPa 13 cielo coperto +14.2° perc. +13.2° Assenti 1.8 N max 11.5 Tramontana 58 % 1015 hPa 16 cielo coperto +11.1° perc. +10.1° Assenti 1.8 N max 3.3 Tramontana 69 % 1014 hPa 19 cielo coperto +11° perc. +9.8° Assenti 3.3 SO max 3.6 Libeccio 66 % 1014 hPa 22 cielo coperto +10.9° perc. +9.7° Assenti 4 SO max 4.4 Libeccio 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:37

