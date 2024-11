Meteo Maddaloni, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Maddaloni indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +12,8°C. La velocità del vento varierà tra i 4,1 km/h e i 16,1 km/h, proveniente principalmente da ovest. L’umidità si attesterà intorno al 55%, con una pressione atmosferica di 1005 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si aggireranno tra +12,3°C e +14,1°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che raggiungeranno i 11,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica subirà una leggera flessione, scendendo a 1009 hPa.

Durante il pomeriggio, si prevede una leggera variazione con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di +15,4°C, mentre la velocità del vento aumenterà, toccando i 7,7 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 49%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori attorno al 2%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si manterranno sui +14,6°C. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 36,3 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, specialmente nelle ore notturne, con l’arrivo di piogge leggere verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Maddaloni nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede un incremento delle precipitazioni per il fine settimana, pertanto è consigliabile prepararsi a possibili rovesci. La situazione meteorologica rimarrà sotto osservazione, con aggiornamenti costanti per garantire informazioni tempestive e accurate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.9° perc. +12.7° Assenti 12.5 O max 29.9 Ponente 55 % 1004 hPa 4 cielo coperto +13.1° perc. +11.9° prob. 2 % 8.2 O max 17.9 Ponente 56 % 1005 hPa 7 cielo coperto +12.4° perc. +11.3° Assenti 6.4 NE max 10.3 Grecale 61 % 1007 hPa 10 cielo coperto +13.3° perc. +12.1° Assenti 9.9 ENE max 9.1 Grecale 53 % 1009 hPa 13 cielo coperto +15.4° perc. +14.2° prob. 2 % 2.5 NO max 7.9 Maestrale 47 % 1008 hPa 16 cielo coperto +13.6° perc. +12.4° Assenti 7.2 OSO max 12.7 Libeccio 52 % 1008 hPa 19 cielo coperto +13.3° perc. +12.3° Assenti 6.6 SSO max 17.8 Libeccio 59 % 1008 hPa 22 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° prob. 11 % 18.6 OSO max 38.1 Libeccio 68 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:37

