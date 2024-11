Meteo Magenta, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Magenta indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa si ridurrà nel corso della mattinata, portando a un pomeriggio con poche nuvole e un cielo sereno. I venti saranno leggeri e le condizioni di umidità rimarranno moderate, favorendo un comfort climatico accettabile.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +11,2°C, con una copertura nuvolosa al 100% e una leggera brezza da ovest-nord-ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 73%, e non si prevedono precipitazioni. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i +10,3°C alle 05:00.

Durante la mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni più serene. Alle 08:00, la temperatura salirà a +11,3°C, con una copertura nuvolosa che scenderà al 72%. Proseguendo verso le 11:00, si raggiungeranno i +14,6°C, con un’ulteriore diminuzione della nuvolosità, che porterà a un cielo prevalentemente sereno.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di +15,7°C alle 14:00. Le condizioni di poche nuvole garantiranno un’ottima visibilità e un clima gradevole, con venti leggeri provenienti da sud-est. L’umidità si manterrà attorno al 47%, contribuendo a un comfort climatico favorevole.

La sera si presenterà con un cielo completamente sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +11,3°C alle 23:00. I venti rimarranno leggeri, con una velocità che non supererà i 5,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Magenta suggeriscono una giornata ideale per attività all’aperto, grazie a un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, rendendo il periodo particolarmente piacevole per chi desidera godere del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11° perc. +10.1° Assenti 3.2 ONO max 3.6 Maestrale 72 % 1024 hPa 4 cielo coperto +10.6° perc. +9.4° Assenti 2.4 NO max 3.2 Maestrale 68 % 1023 hPa 7 nubi sparse +10.2° perc. +9° Assenti 2.3 NO max 3.1 Maestrale 65 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.7° perc. +12.4° Assenti 0.9 SE max 2 Scirocco 49 % 1023 hPa 13 poche nuvole +15.6° perc. +14.5° Assenti 2.8 SE max 3.3 Scirocco 46 % 1021 hPa 16 poche nuvole +14.1° perc. +13° Assenti 3.4 SE max 3.9 Scirocco 56 % 1022 hPa 19 cielo sereno +12.6° perc. +11.7° Assenti 4.5 ENE max 5.4 Grecale 66 % 1023 hPa 22 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 5.4 ENE max 7.1 Grecale 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:56

