Meteo Magenta, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

Lunedì 11 Novembre a Magenta si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i +11,1°C e i +14,7°C durante il giorno. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +10,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti si muoveranno da Nord Est a una velocità di circa 4,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a +13,6°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, e i venti leggeri da Est – Sud Est garantiranno un clima gradevole, con un’umidità che scenderà fino al 53%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +14,7°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità continuerà a diminuire, attestandosi attorno al 46%. I venti, provenienti da Est, si manterranno leggeri, rendendo l’aria particolarmente piacevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nel meteo. La copertura nuvolosa aumenterà, passando a nubi sparse con percentuali che raggiungeranno il 78% entro la mezzanotte. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +10,6°C, con venti leggeri che continueranno a soffiare da Est. L’umidità risalirà, portandosi al 64%.

In conclusione, le previsioni meteo per Magenta indicano una giornata di Lunedì all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni fino al pomeriggio. Tuttavia, a partire dalla sera, si assisterà a un incremento della nuvolosità, che potrebbe preludere a cambiamenti nei giorni successivi. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni suggeriscono un possibile ritorno della pioggia, quindi è consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.9° perc. +9.8° Assenti 4.9 NE max 5 Grecale 70 % 1024 hPa 4 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° Assenti 3.5 NE max 3.7 Grecale 72 % 1024 hPa 7 cielo sereno +9.9° perc. +9.9° Assenti 3.8 E max 4.4 Levante 71 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.8° perc. +11.6° Assenti 4.6 ESE max 5.8 Scirocco 57 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.7° perc. +13.4° Assenti 3.9 E max 5 Levante 47 % 1023 hPa 16 cielo sereno +13.1° perc. +11.9° Assenti 5.1 ESE max 8 Scirocco 54 % 1023 hPa 19 cielo sereno +11.4° perc. +10.2° Assenti 4.7 E max 9.7 Levante 62 % 1023 hPa 22 nubi sparse +10.8° perc. +9.6° Assenti 4.1 E max 8.3 Levante 63 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:55

