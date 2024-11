Meteo Manfredonia, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Manfredonia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della temperatura durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il clima. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da sud-est, contribuendo a mantenere un’atmosfera gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che varierà tra il 15% e il 36%. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà tra il 31% e il 48%, con nubi sparse che non impediranno l’arrivo dei raggi solari. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 2,3 km/h e 4 km/h, provenienti principalmente da sud-ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo al 64%.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente favorevole, con temperature che toccheranno i 18,1°C. Il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 10%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità fino a 9,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno il comfort serale. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 2,4 km/h e 6,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una prevalenza di cieli sereni. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, poiché nei giorni successivi si potrebbero verificare lievi variazioni, ma senza particolari cambiamenti drastiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° Assenti 2.6 SSO max 3.5 Libeccio 82 % 1023 hPa 5 nubi sparse +12.6° perc. +12.1° Assenti 2.8 SO max 3.8 Libeccio 83 % 1023 hPa 8 nubi sparse +14.7° perc. +14.2° Assenti 3.5 S max 4.3 Ostro 76 % 1024 hPa 11 nubi sparse +17.5° perc. +17° Assenti 3.5 SO max 5.6 Libeccio 66 % 1023 hPa 14 cielo sereno +17.6° perc. +17.2° Assenti 2.9 E max 7.2 Levante 67 % 1022 hPa 17 poche nuvole +14.8° perc. +14.5° Assenti 7.6 ESE max 10 Scirocco 82 % 1023 hPa 20 poche nuvole +14.3° perc. +14° Assenti 3.4 NE max 5.2 Grecale 85 % 1024 hPa 23 poche nuvole +14° perc. +13.6° Assenti 2.6 O max 3 Ponente 85 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:27

