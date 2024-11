Meteo Mantova, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 10 Novembre, Mantova si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo caratterizzato da poche nuvole al mattino e cielo sereno nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 9,4°C e i 15,7°C durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,1 km/h, rendendo la giornata gradevole per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 90%.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 12,3°C entro le 9:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di freschezza ma senza eccessivi disagi.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 15,7°C intorno alle 13:00. Le condizioni di cielo sereno garantiranno un’ottima visibilità e un clima ideale per trascorrere del tempo all’aperto. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa, contribuendo a mantenere un clima stabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 10°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e piacevole. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera calma e rilassante.

In conclusione, le previsioni meteo per Mantova indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da condizioni favorevoli, con temperature miti e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima piacevole nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +9.2° perc. +8° Assenti 8.6 ONO max 8.5 Maestrale 90 % 1023 hPa 4 poche nuvole +8.6° perc. +7.7° Assenti 6.8 O max 6.8 Ponente 89 % 1023 hPa 7 poche nuvole +8.8° perc. +8° Assenti 6.6 ONO max 6.7 Maestrale 86 % 1023 hPa 10 poche nuvole +13.7° perc. +12.8° Assenti 4.1 O max 3.6 Ponente 64 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.7° perc. +14.8° Assenti 2.6 SE max 3.5 Scirocco 57 % 1021 hPa 16 cielo sereno +12.5° perc. +11.6° Assenti 4.9 E max 5.1 Levante 72 % 1022 hPa 19 cielo sereno +11° perc. +10.2° Assenti 6.3 ENE max 6.4 Grecale 77 % 1023 hPa 22 cielo sereno +10° perc. +9° Assenti 3.6 ENE max 3.7 Grecale 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:49

