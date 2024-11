Meteo Mantova, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Mantova indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una sera con cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che toccheranno i -4°C durante la notte e massime che raggiungeranno i 8,8°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 37,7 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a +0,3°C alle 05:00. L’umidità si attesterà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica sarà in aumento, raggiungendo i 1023 hPa. Il vento soffierà da Ovest con intensità di brezza tesa, rendendo l’aria piuttosto frizzante.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno fino alle 08:00, quando si inizieranno a vedere poche nuvole. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa +3,1°C alle 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo parzialmente nuvoloso e a temperature che toccheranno i +8,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, con direzione Ovest-Nord Ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di +8,8°C alle 13:00. L’intensità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più calma, con raffiche che non supereranno i 9,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 40%, favorendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai +3,7°C. L’umidità aumenterà fino al 59%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile intorno ai 1032 hPa. Il vento sarà debole, con intensità di bava, rendendo la serata tranquilla ma fredda.

In conclusione, le previsioni meteo per Mantova indicano un Sabato che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in una giornata nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, suggerendo la possibilità di piogge nei giorni a venire. Gli amanti del freddo e delle atmosfere invernali troveranno soddisfazione in questo clima, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare un po’ di più.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +1.5° perc. -2.6° Assenti 15.2 O max 29.7 Ponente 62 % 1020 hPa 4 cielo sereno +0.4° perc. -4° Assenti 15.4 O max 33.3 Ponente 64 % 1023 hPa 7 cielo sereno +1.1° perc. -3.5° Assenti 17.2 O max 32.7 Ponente 64 % 1025 hPa 10 nubi sparse +7° perc. +4.1° Assenti 16.1 ONO max 22.6 Maestrale 44 % 1028 hPa 13 nubi sparse +8.8° perc. +7.7° Assenti 7.2 NO max 9.8 Maestrale 40 % 1028 hPa 16 nubi sparse +4.8° perc. +4.8° Assenti 4 O max 4.6 Ponente 57 % 1030 hPa 19 cielo coperto +4° perc. +4° Assenti 3.3 NO max 3.7 Maestrale 59 % 1031 hPa 22 cielo coperto +3.7° perc. +3.7° Assenti 4 ONO max 4.1 Maestrale 58 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:38

