Meteo Marano di Napoli, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Marano di Napoli di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma già dalla mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 9,6°C e i 13,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima piuttosto stabile.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno favorevoli, con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 10,1°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 5,4 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 47%, garantendo un comfort termico accettabile.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo una copertura nuvolosa del 90% entro le ore 08:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 12,7°C intorno alle 10:00. La velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 49%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,4°C, mentre l’umidità continuerà a crescere, arrivando fino al 58%. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, mantenendo il clima asciutto. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 3 km/h.

La sera non porterà cambiamenti significativi, con il cielo che rimarrà coperto e le temperature che si manterranno sui 13,5°C. L’umidità si attesterà attorno al 63%, e il vento continuerà a soffiare leggermente. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marano di Napoli indicano una giornata di Lunedì 25 Novembre caratterizzata da un clima stabile e fresco, senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel tempo. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori sviluppi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.9° perc. +9.4° Assenti 5.9 NE max 5.2 Grecale 47 % 1032 hPa 4 cielo sereno +9.6° perc. +8.6° Assenti 7.7 NE max 7.6 Grecale 48 % 1031 hPa 7 cielo coperto +10.2° perc. +8.4° Assenti 4.9 NE max 5.5 Grecale 46 % 1030 hPa 10 cielo coperto +12.7° perc. +11.1° Assenti 0.6 ENE max 3.1 Grecale 44 % 1029 hPa 13 cielo coperto +13.5° perc. +12.3° Assenti 3.3 SSO max 5.7 Libeccio 52 % 1027 hPa 16 cielo coperto +13.4° perc. +12.3° Assenti 2.7 ENE max 3.5 Grecale 58 % 1026 hPa 19 cielo coperto +13.4° perc. +12.3° Assenti 3 ENE max 4.2 Grecale 58 % 1026 hPa 22 cielo coperto +13.6° perc. +12.6° prob. 1 % 3 SE max 5.7 Scirocco 63 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:37

