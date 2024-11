Meteo Marano di Napoli, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Marano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 16,3°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, pari al 3%. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà per lo più sereno, con temperature che saliranno fino a 19,6°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo il clima gradevole.

Durante il pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 19,9°C, con una leggera diminuzione prevista verso sera. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, mantenendo il cielo prevalentemente sereno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 km/h e i 10 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16°C, con un cielo sereno e una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Marano di Napoli mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi nel clima, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate piacevoli, mentre le temperature notturne rimarranno fresche, ma non eccessivamente fredde.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.9° perc. +15.3° prob. 3 % 9.7 NE max 13 Grecale 66 % 1025 hPa 4 poche nuvole +15.2° perc. +14.5° prob. 3 % 8.9 NE max 13.2 Grecale 68 % 1024 hPa 7 poche nuvole +15.3° perc. +14.6° prob. 2 % 9.3 NE max 12.3 Grecale 65 % 1024 hPa 10 poche nuvole +18.6° perc. +17.8° prob. 2 % 8.7 ENE max 11.3 Grecale 48 % 1023 hPa 13 poche nuvole +19.8° perc. +19° Assenti 5.9 ESE max 8.6 Scirocco 43 % 1021 hPa 16 poche nuvole +18.8° perc. +18° Assenti 2.5 SSE max 9.4 Scirocco 47 % 1021 hPa 19 poche nuvole +17.6° perc. +16.8° Assenti 10 ENE max 18.1 Grecale 54 % 1021 hPa 22 cielo sereno +16.4° perc. +15.6° Assenti 8.6 NE max 13.8 Grecale 60 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:47

