Meteo Marcianise, le previsioni per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Marcianise si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di cielo coperto e qualche schiarita nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13,3°C e i 16,6°C durante il giorno. La presenza di piogge leggere nelle prime ore del mattino potrebbe influenzare le attività all’aperto, ma nel complesso non si prevedono eventi meteorologici significativi.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 13,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto con temperature che saliranno gradualmente, raggiungendo i 16,2°C entro mezzogiorno. Le piogge leggere, che si erano manifestate nelle prime ore, tenderanno a diminuire, lasciando spazio a un cielo nuvoloso ma senza precipitazioni significative. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 74%, e il vento si presenterà leggero, proveniente principalmente da est.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 16,6°C, mantenendo una copertura nuvolosa al 100%. Anche se non si prevedono piogge, il cielo rimarrà grigio e opaco. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che si attesteranno intorno ai 9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà un leggero miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 70%, offrendo qualche momento di schiarita. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con velocità che non supereranno i 2,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marcianise nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Già da mercoledì, si prevede un aumento della copertura solare e un graduale innalzamento delle temperature, che potrebbero superare i 17°C. Questo trend positivo continuerà anche nei giorni successivi, promettendo un clima più stabile e favorevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.8° perc. +12.8° prob. 10 % 0.4 NNO max 3.3 Maestrale 63 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +13.6° perc. +12.8° 0.12 mm 1.4 NE max 5.3 Grecale 72 % 1024 hPa 7 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° prob. 10 % 2.6 ENE max 6.5 Grecale 81 % 1025 hPa 10 cielo coperto +14.4° perc. +14° prob. 13 % 3.3 ESE max 7.5 Scirocco 81 % 1024 hPa 13 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° prob. 17 % 6.1 SSE max 9.6 Scirocco 73 % 1023 hPa 16 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° prob. 17 % 3.1 SE max 5.2 Scirocco 78 % 1023 hPa 19 nubi sparse +14.9° perc. +14.6° prob. 14 % 2.1 ESE max 2.8 Scirocco 81 % 1023 hPa 22 nubi sparse +14.9° perc. +14.6° prob. 14 % 1.3 ESE max 2.1 Scirocco 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:36

