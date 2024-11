Meteo Marcianise, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Marcianise indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina e nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. La sera porterà un cielo coperto, con temperature in lieve diminuzione.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno poche nuvole con una temperatura di circa 16,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attorno al 14%, e l’umidità si manterrà intorno al 59%. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, la situazione rimarrà simile, con temperature che varieranno tra 16,5°C e 15,5°C e una leggera intensificazione della copertura nuvolosa.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 70% entro le 10:00. Le temperature saliranno progressivamente, toccando un massimo di 22,9°C intorno alle 12:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra 3,1 km/h e 4,8 km/h. L’umidità si ridurrà, raggiungendo il 36%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si attesterà attorno al 63% alle 16:00. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 19,2°C e 23,3°C. Anche in questo frangente, il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 10,5 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 18,8°C alle 18:00 fino a 17,1°C alle 23:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 90%, e l’umidità si manterrà attorno al 51%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Marcianise evidenziano un clima variabile, con un possibile miglioramento a partire da Domenica, quando si prevede un parziale ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Sabato, è consigliabile prepararsi a una giornata nuvolosa e fresca, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.5° perc. +15.7° Assenti 3.5 NNE max 3.5 Grecale 58 % 1023 hPa 4 nubi sparse +15.8° perc. +14.9° Assenti 3.5 NNE max 3.5 Grecale 56 % 1022 hPa 7 poche nuvole +16.9° perc. +16° Assenti 3.7 NNE max 4.2 Grecale 51 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.3° perc. +20.5° Assenti 2.3 ONO max 1.7 Maestrale 40 % 1022 hPa 13 nubi sparse +23.3° perc. +22.6° Assenti 5 NO max 5.5 Maestrale 34 % 1021 hPa 16 nubi sparse +20.3° perc. +19.6° Assenti 8.5 ONO max 10.5 Maestrale 47 % 1021 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +17.8° Assenti 3.8 N max 5.1 Tramontana 55 % 1022 hPa 22 cielo coperto +17.4° perc. +16.6° Assenti 5 NNE max 5.4 Grecale 52 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:54

