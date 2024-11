Meteo Marigliano, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, Marigliano si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da una prevalente instabilità. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto e piogge che si alterneranno durante tutto il giorno, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera e moderata, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La velocità del vento varierà tra i 13 km/h e i 16 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 64%. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che raggiungeranno i 2,61 mm entro le prime ore del mattino.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non subirà significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e si verificheranno piogge leggere, con temperature che si aggireranno tra i 11°C e i 12°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 15 km/h, mantenendo una direzione costante da Nord Est. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 56%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili. Si prevedono piogge moderate, con temperature che non supereranno i 12°C. La velocità del vento potrebbe diminuire leggermente, ma rimarrà comunque presente, contribuendo a un effetto di freschezza. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’83%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,78 mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge si faranno più leggere, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità continuerà a essere alta, mantenendo l’atmosfera umida e fresca. Le previsioni meteo per la serata indicano accumuli di pioggia che si attesteranno attorno ai 0,64 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marigliano nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che le condizioni di instabilità continueranno a persistere, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Gli abitanti dovranno prepararsi a un clima umido e variabile, con la necessità di tenere a disposizione abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +11.9° perc. +11° 1.35 mm 13.9 NE max 22.8 Grecale 74 % 1019 hPa 4 pioggia moderata +11.4° perc. +10.8° 1.1 mm 15.9 NE max 26.3 Grecale 81 % 1019 hPa 7 cielo coperto +11.7° perc. +10.9° prob. 56 % 14.8 NE max 24.3 Grecale 77 % 1020 hPa 10 cielo coperto +12.2° perc. +11.4° prob. 62 % 13.8 ENE max 21.9 Grecale 74 % 1021 hPa 13 pioggia moderata +11.6° perc. +11° 1.49 mm 12.9 NE max 19.9 Grecale 83 % 1020 hPa 16 pioggia leggera +11.8° perc. +11.2° 0.43 mm 10.6 NE max 18 Grecale 82 % 1019 hPa 19 pioggia moderata +11.7° perc. +11.2° 1.13 mm 10.9 NE max 16.4 Grecale 86 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +12° perc. +11.5° 0.27 mm 10.2 NE max 15.6 Grecale 84 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.