Meteo Marsala, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Marsala si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nube che potrà fare la sua comparsa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione prevista verso sera. I venti soffieranno da Ovest-Nord Ovest, con intensità variabile, ma generalmente moderata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa durante gran parte della giornata, mentre si registreranno leggere precipitazioni nella notte.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,8°C, con cielo sereno e una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. I venti saranno moderati, con velocità di circa 21 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 75%. Non si registreranno precipitazioni significative.

La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in lieve aumento, che raggiungeranno i 19,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 7%, e i venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 19 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 69%, garantendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 19,1°C e i 19,6°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole nel tardo pomeriggio. I venti si attenueranno leggermente, con velocità che varieranno tra i 17 km/h e i 18 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 76%.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 19,1°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 13%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con velocità di circa 19 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli di circa 0,14 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Marsala indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge leggere in serata. La situazione meteo si stabilizzerà nei giorni successivi, garantendo un clima favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° Assenti 22 ONO max 26.9 Maestrale 75 % 1017 hPa 5 cielo sereno +18.6° perc. +18.5° Assenti 22.3 ONO max 26.4 Maestrale 74 % 1017 hPa 8 cielo sereno +19.4° perc. +19.2° Assenti 18.1 ONO max 21 Maestrale 70 % 1018 hPa 11 cielo sereno +19.7° perc. +19.5° Assenti 19.3 ONO max 22.5 Maestrale 69 % 1018 hPa 14 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 17.7 O max 21.8 Ponente 71 % 1017 hPa 17 poche nuvole +19.1° perc. +19° Assenti 17.4 O max 22.2 Ponente 76 % 1017 hPa 20 poche nuvole +19.1° perc. +19.2° Assenti 18.3 O max 23.2 Ponente 79 % 1018 hPa 23 pioggia leggera +19.2° perc. +19.3° 0.23 mm 18.3 O max 24.6 Ponente 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.