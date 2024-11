Meteo Martina Franca, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Martina Franca indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno piuttosto fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che scenderà fino a +10,4°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 33,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 73%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma si registreranno delle schiarite. Le temperature si aggireranno attorno ai +9,5°C alle 07:00, per poi salire leggermente fino a +11,5°C alle 11:00. La velocità del vento continuerà a essere significativa, con valori che varieranno tra 24,3 km/h e 27 km/h. L’umidità si manterrà sopra il 50%, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano un cielo con nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di +11,3°C alle 13:00, per poi scendere lentamente. Il vento sarà meno intenso, con velocità che scenderanno fino a 6,7 km/h alle 15:00. L’umidità si manterrà attorno al 54%, rendendo l’aria leggermente più secca rispetto alla mattina.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +8,4°C alle 18:00. Il cielo continuerà a essere nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente. La velocità del vento aumenterà nuovamente, con raffiche che potranno raggiungere i 43,5 km/h. L’umidità salirà fino a 81% verso le 22:00, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Martina Franca nei prossimi giorni indicano un clima fresco e variabile. Venerdì si prevede un leggero miglioramento, con temperature che potrebbero salire ulteriormente, mentre nel fine settimana si potrebbero verificare nuove perturbazioni. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze autunnali della città.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.8° perc. +11.7° prob. 11 % 24.7 O max 47.1 Ponente 60 % 1001 hPa 5 cielo coperto +10.4° perc. +9.4° prob. 19 % 21.5 NNO max 33.3 Maestrale 73 % 1005 hPa 8 cielo coperto +9.8° perc. +6.3° Assenti 29.4 NNO max 38.8 Maestrale 63 % 1008 hPa 11 nubi sparse +11.5° perc. +10° Assenti 24.3 NNO max 29.4 Maestrale 50 % 1009 hPa 14 nubi sparse +10.8° perc. +9.2° Assenti 12.8 N max 13.1 Tramontana 51 % 1009 hPa 17 nubi sparse +9.6° perc. +8.6° Assenti 8.3 ESE max 11.8 Scirocco 59 % 1010 hPa 20 nubi sparse +8.8° perc. +5.7° Assenti 22.6 S max 43.5 Ostro 71 % 1009 hPa 23 nubi sparse +10.8° perc. +10° Assenti 25.1 S max 42.5 Ostro 80 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:26

