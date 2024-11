Meteo Martina Franca, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martina Franca di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da venti sostenuti. Durante la notte, si registreranno temperature che si aggireranno intorno ai 11°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e nella sera si assisterà a condizioni di cielo completamente coperto, con temperature che non supereranno i 17°C. La presenza di venti forti e burrascosi sarà un elemento distintivo di questa giornata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 11,8°C. La velocità del vento sarà di 16,5 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 35,9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attorno all’1%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, raggiungendo un massimo di 10% di copertura nuvolosa alle 01:00 e mantenendo temperature simili fino alle prime luci dell’alba.

La mattina si presenterà con temperature in aumento, che toccheranno i 13,3°C alle 07:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 81% alle 10:00. I venti continueranno a soffiare con intensità, arrivando a 34,1 km/h. Le condizioni di vento fresco si manterranno fino a metà mattina, con un aumento dell’umidità che si attesterà intorno al 61%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura massima di 16,9°C alle 13:00. Le condizioni di vento si faranno più intense, con velocità che raggiungeranno i 36 km/h e raffiche fino a 58,9 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1004 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto al 100%, con venti che si intensificheranno ulteriormente, raggiungendo velocità di 43,1 km/h e raffiche di burrasca. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, attestandosi a 1001 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Martina Franca indicano un proseguimento di condizioni variabili, con un possibile miglioramento nel fine settimana. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni di vento forte e alle temperature in calo, che caratterizzeranno le giornate a venire.

