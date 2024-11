Meteo Martina Franca, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre a Martina Franca si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,9°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 61% al 99%. I venti soffieranno da Nord-Nord Ovest con intensità che raggiungerà i 11,2 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. Le temperature saliranno fino a 18,2°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 58% e il 70%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, con velocità che potranno raggiungere i 21,8 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16,3°C alle ore 15:00. L’intensità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 34,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, superando l’80%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a mostrare nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,2°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo un clima fresco e ventilato. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martina Franca nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una prevalenza di nubi sparse. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento, che potrebbero influenzare la sensazione di freschezza. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a essere simili, con un possibile miglioramento verso la metà della settimana.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.7° perc. +12.4° Assenti 10.9 NNO max 16.7 Maestrale 90 % 1022 hPa 5 nubi sparse +12.1° perc. +11.6° Assenti 10.9 NO max 16.4 Maestrale 84 % 1022 hPa 8 nubi sparse +15.8° perc. +15.2° Assenti 15.4 NNO max 24.2 Maestrale 67 % 1022 hPa 11 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° Assenti 20.8 NNO max 25.5 Maestrale 58 % 1021 hPa 14 nubi sparse +17.3° perc. +16.7° Assenti 23 NNO max 30.5 Maestrale 64 % 1020 hPa 17 cielo coperto +14.3° perc. +14° Assenti 20.8 NNO max 39.3 Maestrale 86 % 1021 hPa 20 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 22.7 NNO max 41.4 Maestrale 89 % 1022 hPa 23 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 18.8 NNO max 35.4 Maestrale 85 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.