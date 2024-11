Meteo Mascalucia, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mascalucia di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno e un lieve abbassamento nelle ore serali. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo inizialmente coperto a condizioni di sereno. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 18°C nel pomeriggio, mentre la notte porterà un leggero calo, con valori che si avvicineranno ai 12°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Mascalucia presenterà un cielo coperto con nubi sparse e una temperatura di circa 12,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 17 km/h da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 17,8°C entro le 11:00. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra i 4 e i 6 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, attestandosi intorno al 57% a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 18,4°C alle 13:00, mantenendo un cielo sereno e una leggera brezza. Le condizioni rimarranno stabili, con una leggera intensificazione del vento che non supererà i 11 km/h. Tuttavia, a partire dalle 17:00, si prevede un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera che porterà un accumulo di circa 0,12 mm.

La sera si presenterà con un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 13°C intorno alle 23:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che si manterranno tra i 4 e i 6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando all’85% nella tarda serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mascalucia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni meteorologiche, in particolare nel pomeriggio di Giovedì, quando si potrebbero verificare brevi piogge. La situazione meteo si stabilizzerà nei giorni successivi, promettendo un clima più secco e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.7° perc. +12.1° prob. 6 % 9.1 ONO max 13.6 Maestrale 79 % 1018 hPa 5 cielo coperto +12.4° perc. +11.7° prob. 6 % 7.5 ONO max 8.9 Maestrale 77 % 1018 hPa 8 cielo sereno +15.3° perc. +14.5° prob. 5 % 5.4 ONO max 8.7 Maestrale 65 % 1019 hPa 11 cielo sereno +17.8° perc. +17.1° Assenti 4.6 OSO max 9.4 Libeccio 57 % 1017 hPa 14 cielo sereno +18.2° perc. +17.6° Assenti 3.7 SO max 11 Libeccio 56 % 1016 hPa 17 pioggia leggera +14.7° perc. +14.2° 0.12 mm 4.4 E max 9.3 Levante 77 % 1017 hPa 20 poche nuvole +13.8° perc. +13.4° Assenti 3 OSO max 5 Libeccio 82 % 1017 hPa 23 cielo sereno +13° perc. +12.6° prob. 1 % 8.2 O max 11.5 Ponente 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:47

