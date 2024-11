Meteo Mascalucia, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Mascalucia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della nuvolosità nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20,7°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 35,6 km/h. L’umidità si attesterà su valori compresi tra il 47% e il 76%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1010 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 13,1°C. La ventilazione sarà leggera, con una velocità di circa 12,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, con temperature che saliranno rapidamente fino a 19,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 1%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest con intensità crescente, raggiungendo i 21,1 km/h. L’umidità diminuirà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero aumento della nuvolosità, ma il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature toccheranno il massimo di 20,7°C alle ore 13:00, per poi scendere gradualmente. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20,7 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 34,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente umida.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà progressivamente, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno a 14,3°C entro le ore notturne, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. L’umidità aumenterà, portandosi fino al 75%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Mascalucia mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della nuvolosità. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nube in più, ma senza eventi meteorologici significativi all’orizzonte. Gli amanti del sole e delle temperature gradevoli potranno quindi godere di un clima favorevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.5° perc. +12.7° prob. 1 % 12.5 ONO max 22.3 Maestrale 68 % 1015 hPa 5 cielo sereno +13.1° perc. +12.2° Assenti 12.9 ONO max 20.7 Maestrale 67 % 1014 hPa 8 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 14.2 O max 25.7 Ponente 59 % 1013 hPa 11 cielo sereno +19.8° perc. +19.1° Assenti 21.1 O max 31.6 Ponente 49 % 1012 hPa 14 poche nuvole +19.8° perc. +19.3° Assenti 22.8 OSO max 32.8 Libeccio 57 % 1009 hPa 17 cielo sereno +16° perc. +15.6° prob. 11 % 18.4 O max 33.8 Ponente 75 % 1010 hPa 20 cielo coperto +15.4° perc. +14.9° prob. 6 % 18.2 O max 32.5 Ponente 72 % 1010 hPa 23 cielo coperto +14.3° perc. +13.8° prob. 6 % 17.6 O max 30.2 Ponente 75 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:44

