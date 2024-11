Meteo Massa, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 20 Novembre a Massa si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente instabile, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà intorno ai 16°C durante le ore centrali della giornata, mentre le temperature notturne scenderanno fino a 9°C. La presenza di nuvolosità sarà costante, con copertura che raggiungerà il 100% nelle prime ore del giorno, per poi diminuire leggermente nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 14°C. La velocità del vento si manterrà sostenuta, oscillando tra i 23 km/h e i 33 km/h, proveniente principalmente da Ovest-Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, ma la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 10%.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le raffiche di vento potranno raggiungere i 51,7 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che toccheranno il 33% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Tuttavia, non mancheranno brevi rovesci di pioggia, con temperature che scenderanno a circa 14°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 10 km/h, rendendo l’atmosfera più gradevole. La probabilità di pioggia si ridurrà notevolmente, attestandosi attorno all’8%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno fino a 9°C, e il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 15 km/h. Le probabilità di pioggia saranno minime, intorno al 3%, e l’umidità si manterrà su livelli accettabili.

In conclusione, le previsioni meteo per Massa indicano una giornata caratterizzata da instabilità, con piogge leggere e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.2° perc. +13.9° 0.15 mm 29 OSO max 47.6 Libeccio 82 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +14.7° perc. +14.4° 0.17 mm 31.8 OSO max 48.7 Libeccio 85 % 998 hPa 8 pioggia leggera +15.2° perc. +15° 0.28 mm 27.5 OSO max 44.9 Libeccio 85 % 997 hPa 11 pioggia leggera +15.3° perc. +15° 0.29 mm 17.5 SO max 25.4 Libeccio 80 % 995 hPa 14 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 7.7 NO max 10.4 Maestrale 76 % 995 hPa 17 nubi sparse +13.1° perc. +12.5° prob. 16 % 8.8 NO max 10 Maestrale 80 % 997 hPa 20 nubi sparse +10.5° perc. +9.3° prob. 8 % 14.5 NNE max 17.5 Grecale 65 % 1001 hPa 23 nubi sparse +9.3° perc. +7.3° prob. 3 % 13.1 NNE max 15.2 Grecale 63 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:46

