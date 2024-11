Meteo Massa, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Massa indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con una temperatura che si manterrà su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nel corso della mattina si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. La sera porterà un ritorno a condizioni nuvolose, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 14,5°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà fino a diventare completamente cielo coperto. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 13,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno tra 14,2°C e 15,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,2 km/h e 4,5 km/h, mantenendo un’umidità attorno al 70%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 15,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

La sera porterà nuovamente un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 8 km/h. L’umidità si manterrà sopra il 60%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Massa indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nubi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo, specialmente per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° Assenti 4.9 NE max 4.2 Grecale 73 % 1025 hPa 5 cielo coperto +14.2° perc. +13.5° Assenti 4.4 NE max 3.7 Grecale 71 % 1025 hPa 8 cielo coperto +15.9° perc. +15.3° Assenti 2.2 ENE max 3.2 Grecale 65 % 1027 hPa 11 cielo coperto +18.1° perc. +17.4° Assenti 3.9 SSO max 2.6 Libeccio 57 % 1027 hPa 14 nubi sparse +17.8° perc. +17.2° Assenti 3.9 SO max 3.1 Libeccio 61 % 1026 hPa 17 nubi sparse +15.2° perc. +14.7° Assenti 4.8 NNE max 4.6 Grecale 73 % 1027 hPa 20 nubi sparse +14.5° perc. +13.8° Assenti 7.9 NE max 7.2 Grecale 70 % 1028 hPa 23 nubi sparse +13.9° perc. +12.8° Assenti 7.7 NE max 7.1 Grecale 58 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:59

