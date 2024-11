Meteo Massa, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Massa indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,7°C. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 11,4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, mentre in serata il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,2°C.

Durante la notte, il clima a Massa sarà caratterizzato da un cielo sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 12%. Le temperature si manterranno fresche, attorno ai 6,7°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 4,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10,1 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, passando da un cielo sereno a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 11,4°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente da est. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 30%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una lieve diminuzione della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo il clima fresco ma gradevole. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1029 hPa, segno di stabilità atmosferica.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 10,2°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 54%. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Massa mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Si prevede un graduale abbassamento delle temperature nei giorni successivi, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del clima fresco troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole dovrà attendere un miglioramento nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.6° perc. +4.7° Assenti 9.3 NE max 8.2 Grecale 37 % 1021 hPa 5 cielo sereno +6.6° perc. +5.1° Assenti 7.7 NE max 7.1 Grecale 36 % 1023 hPa 8 nubi sparse +8.4° perc. +8.4° Assenti 4 ENE max 4.5 Grecale 34 % 1026 hPa 11 nubi sparse +11.3° perc. +9.2° Assenti 4.6 S max 5.7 Ostro 26 % 1028 hPa 14 nubi sparse +11.2° perc. +9.2° Assenti 5.8 SE max 7.2 Scirocco 33 % 1028 hPa 17 nubi sparse +9.2° perc. +7.7° Assenti 10 E max 12.3 Levante 44 % 1030 hPa 20 cielo coperto +9.5° perc. +8.2° Assenti 9.4 E max 12 Levante 54 % 1031 hPa 23 cielo coperto +10.2° perc. +8.7° Assenti 8.8 ESE max 11.4 Scirocco 54 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:45

