Meteo Massa, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Massa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, con una minima di 8,8°C durante la notte e una massima che raggiungerà i 14,4°C nel corso della mattina. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’aria fresca, ma senza particolari disagi.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà attorno ai 8,9°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si manterrà intorno al 57%. I venti soffieranno da Nord Est a una velocità di circa 6,4 km/h, con raffiche che non supereranno i 5,7 km/h. Queste condizioni favoriranno un clima tranquillo e piacevole per chi si trova all’aperto.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 14,4°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà la luminosità. L’umidità scenderà gradualmente, arrivando al 42%. I venti continueranno a soffiare da Sud Ovest, mantenendo una velocità moderata di circa 4,8 km/h. Questo renderà la mattina ideale per attività all’aperto, grazie a un clima gradevole e soleggiato.

Nel pomeriggio, si prevede una lieve diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata a poche nuvole, con un’umidità che salirà al 53%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 5 km/h. Anche in questa fascia oraria, le condizioni meteo saranno favorevoli per passeggiate e attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10,5°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 56%. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 5,9 km/h. Le condizioni meteo serali saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di una serata tranquilla e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massa indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre caratterizzata da cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questo periodo favorevole per attività all’aperto, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8.8° perc. +8.2° Assenti 5.7 NE max 4.9 Grecale 54 % 1022 hPa 5 cielo sereno +8.8° perc. +8.1° Assenti 6 NNE max 4.6 Grecale 51 % 1022 hPa 8 cielo sereno +11° perc. +9.4° Assenti 2.8 NE max 3.3 Grecale 47 % 1023 hPa 11 cielo sereno +14.1° perc. +12.7° Assenti 4.2 SO max 3 Libeccio 41 % 1022 hPa 14 poche nuvole +13.9° perc. +12.6° Assenti 4 OSO max 3.6 Libeccio 47 % 1022 hPa 17 poche nuvole +11.4° perc. +10.1° Assenti 4.2 N max 4.8 Tramontana 58 % 1023 hPa 20 poche nuvole +10.9° perc. +9.5° Assenti 5.6 NNE max 4.4 Grecale 58 % 1024 hPa 23 cielo sereno +10.5° perc. +9° Assenti 5.9 NE max 4.6 Grecale 56 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:50

