Meteo Massa, le previsioni per il weekend 28 – 30 Novembre

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il tempo si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 83% e una pressione atmosferica di 1024 hPa. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,6 km/h.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 14,4°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 61%, mentre l’umidità scenderà al 79%. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 5,7 km/h e i 9,5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente sud-occidentale. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’80% e la probabilità di pioggia sarà del 37%. L’umidità si attesterà attorno al 82%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra i 3,4 km/h e i 8,3 km/h.

Infine, nella sera, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 18:00. La temperatura rimarrà intorno ai 12,9°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. La pioggia si intensificherà, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,4 mm entro le ore 23:00. L’umidità salirà fino al 89%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1021 hPa.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura di circa 13,1°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, al 99%, con un’umidità che raggiungerà il 90%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 7,1 km/h.

Durante la mattina, la pioggia continuerà a cadere, mantenendo una temperatura attorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 96%, con un’umidità che si stabilizzerà attorno all’82%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,6 km/h. Non si prevedono pause significative nelle precipitazioni.

Nel pomeriggio, il tempo inizierà a migliorare, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 34% e una temperatura che salirà fino a 14,7°C. L’umidità scenderà al 61%, mentre il vento si presenterà più leggero, con velocità che varieranno tra i 4,9 km/h e i 8,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 9,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, al 6%, e l’umidità si attesterà al 67%. La pressione atmosferica aumenterà fino a 1026 hPa, con un vento che continuerà a soffiare leggermente.

Sabato 30 Novembre

Nella notte di Sabato 30 Novembre, il cielo sarà sereno con temperature che si aggireranno intorno ai 8,8°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 9%, mentre l’umidità si attesterà al 63%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 8 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 11,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 4%, mentre l’umidità scenderà al 56%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,2 km/h e i 7,5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature che raggiungeranno i 12,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, al 6%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà al 50%, mentre il vento manterrà una velocità leggera.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno fino a 7,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, al 1%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 66%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1026 hPa, con un vento che continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, il fine settimana a Massa si preannuncia variabile, con un Giovedì caratterizzato da piogge e un Venerdì che vedrà un miglioramento, culminando in un Sabato sereno e fresco. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un Sabato ideale per godere del bel tempo.

