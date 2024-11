Meteo Massafra, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massafra di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un miglioramento, con l’apparizione di poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 8°C durante la notte e saliranno progressivamente fino a raggiungere un massimo di circa 14,8°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, ma non si prevedono precipitazioni. Con l’arrivo dell’alba, il cielo inizierà a schiarirsi, e già dalle prime ore della mattina si osserveranno poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 10,8°C entro le 8:00. L’umidità si manterrà attorno al 42%, favorendo una sensazione di freschezza.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, e le temperature raggiungeranno il picco di 14,8°C intorno alle 13:00. La ventilazione sarà debole, con direzione variabile, e l’umidità si attesterà attorno al 32%, rendendo il clima gradevole. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a caratterizzare la giornata, con una pressione atmosferica che si manterrà sopra i 1027 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 9°C. Il cielo rimarrà sereno, e le condizioni di calma continueranno a prevalere. La ventilazione leggera e l’umidità in aumento, che si attesterà attorno al 59%, contribuiranno a creare un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massafra nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le temperature continueranno a oscillare tra i 9°C e i 14°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un cielo limpido.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° Assenti 4 NO max 4.7 Maestrale 58 % 1031 hPa 5 cielo coperto +7.5° perc. +6.8° Assenti 5.3 NO max 5.8 Maestrale 55 % 1030 hPa 8 poche nuvole +10.8° perc. +9.1° Assenti 4.2 NNO max 4.9 Maestrale 42 % 1030 hPa 11 cielo sereno +14.1° perc. +12.4° Assenti 1.7 NNO max 5.3 Maestrale 32 % 1028 hPa 14 cielo sereno +14.3° perc. +12.7° Assenti 2.3 SE max 5.7 Scirocco 36 % 1027 hPa 17 cielo sereno +10.6° perc. +8.9° Assenti 4.2 ESE max 5.9 Scirocco 49 % 1027 hPa 20 cielo sereno +9.7° perc. +9.7° Assenti 3.7 SSE max 6.4 Scirocco 55 % 1027 hPa 23 cielo sereno +9.4° perc. +9.4° Assenti 3.1 SSE max 6.3 Scirocco 59 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:26

