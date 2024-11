Meteo Massarosa, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massarosa di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, mentre al mattino si assisterà a un’intensificazione delle precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori compresi tra 10,1°C e 13,8°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’81%. La velocità del vento varierà, ma si presenterà generalmente come una brezza leggera.

Nel corso della notte, le condizioni meteo saranno inizialmente stabili, con poche nuvole che lasceranno spazio a un cielo coperto. La temperatura si aggirerà attorno ai 10,1°C, con un’umidità che aumenterà fino all’81%. A partire dalle prime ore del mattino, si prevede un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che accompagnerà la giornata.

Durante la mattina, il maltempo si intensificherà ulteriormente. Le temperature si manterranno tra 12°C e 12,9°C, con piogge che varieranno da leggere a moderate. L’umidità raggiungerà il 90%, e le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,39mm. Il vento soffierà da sud-sud ovest, mantenendosi su velocità moderate.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le temperature continueranno a oscillare attorno ai 13°C, con piogge leggere che persisteranno. L’umidità rimarrà elevata, superando il 90%, e le precipitazioni si attesteranno su valori simili a quelli della mattina, con accumuli che potranno variare da 0,41mm a 0,68mm.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 13,6°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 91%. Anche in questo frangente, le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,5mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Massarosa di Domenica 17 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da maltempo persistente, con piogge diffuse e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Massarosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.1° perc. +10.3° prob. 13 % 4.4 E max 5.5 Levante 80 % 1019 hPa 5 pioggia leggera +11.7° perc. +11.1° 0.17 mm 0.8 SSE max 6.2 Scirocco 86 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +12.8° perc. +12.5° 0.44 mm 7.5 SO max 12.6 Libeccio 90 % 1017 hPa 11 pioggia moderata +12.9° perc. +12.6° 1.18 mm 8.2 SSO max 16.3 Libeccio 90 % 1016 hPa 14 pioggia leggera +13.1° perc. +12.9° 0.68 mm 7.7 S max 13.6 Ostro 94 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +13.2° perc. +13° 0.41 mm 7.1 S max 13.8 Ostro 93 % 1013 hPa 20 pioggia leggera +13.6° perc. +13.4° 0.5 mm 6.2 SSO max 14.8 Libeccio 91 % 1013 hPa 23 pioggia leggera +13.8° perc. +13.6° 0.63 mm 6.5 SSO max 14.2 Libeccio 91 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.