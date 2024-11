Meteo Massarosa, le previsioni per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevede un clima instabile con pioggia leggera e temperature intorno ai +15,9°C. Il vento da Ovest-Sud Ovest raggiungerà i 51,5 km/h, con raffiche fino a 85,9 km/h, creando condizioni di burrasca forte. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà, con un cielo sereno e temperature che scenderanno a +8,9°C. Sabato, il cielo sarà sereno con temperature attorno ai +5,7°C di notte e un aumento fino a +11,3°C a mezzogiorno. Domenica, il cielo rimarrà coperto, con temperature intorno ai +10,2°C e un’umidità crescente fino al 61%.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevederà un clima instabile con pioggia leggera che continuerà a cadere. Alle 00:00, la temperatura si attesterà attorno ai +15,9°C, con una percezione di +15,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 100% e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 51,5 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 85,9 km/h, creando condizioni di burrasca forte. Le precipitazioni saranno di 0,74 mm, con un’umidità del 80% e una pressione atmosferica di 993 hPa.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, alle 01:00, la temperatura scenderà leggermente a +15,1°C e la pioggia continuerà, sebbene con una diminuzione dell’intensità. La copertura nuvolosa rimarrà alta al 99%. Alle 02:00, il cielo sarà coperto, con una temperatura di +14,6°C e una velocità del vento che si ridurrà a 43,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 37%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il tempo migliorerà notevolmente, con un cielo che diventerà sereno e una temperatura che raggiungerà i +14,4°C. La velocità del vento sarà di 14 km/h, mentre l’umidità scenderà al 32%. Questo trend di bel tempo continuerà fino alle 17:00, quando la temperatura scenderà a +8,9°C, ma il cielo rimarrà prevalentemente sereno.

La sera di Venerdì sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +6°C alle 23:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole per eventuali attività all’aperto.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato 23 Novembre si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai +5,7°C a mezzanotte. La brezza leggera, con una velocità di 7,6 km/h, garantirà condizioni di calma. L’umidità sarà al 43% e la pressione atmosferica si attesterà a 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 10:00, quando la temperatura salirà a +10°C. La copertura nuvolosa inizierà a aumentare, ma rimarrà comunque sotto il 50%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima gradevole. Alle 12:00, la temperatura raggiungerà i +11,3°C, con un’umidità che scenderà al 32%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +11,5°C alle 13:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 5,4 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente. Alle 16:00, la temperatura scenderà a +8,3°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 24%.

La sera di Sabato vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +7,4°C alle 21:00, con una leggera brezza che continuerà a soffiare. L’umidità sarà al 45%, rendendo l’atmosfera fresca ma non sgradevole.

Domenica 24 Novembre

Nella notte di Domenica 24 Novembre, il cielo sarà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai +7,8°C a mezzanotte. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità al 51%. La pressione atmosferica si attesterà a 1032 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 10:00, quando la temperatura salirà a +10,2°C. L’umidità aumenterà fino al 61%, mentre la velocità del vento sarà di circa 8,4 km/h. Alle 12:00, la temperatura raggiungerà i +11,9°C, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a schiarirsi leggermente, con nubi sparse che si presenteranno. La temperatura si stabilizzerà intorno ai +12,2°C alle 13:00, con una leggera brezza che continuerà a soffiare. L’umidità sarà al 65%, rendendo l’atmosfera fresca.

La sera di Domenica vedrà un cielo che si manterrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai +9,6°C alle 20:00. L’umidità rimarrà alta, al 80%, mentre il vento continuerà a soffiare con una leggera intensità.

In conclusione, il fine settimana a Massarosa si presenterà con un inizio instabile, ma con un miglioramento significativo nel corso di Sabato. Domenica porterà nuvole e temperature fresche, rendendo il clima ideale per attività all’aperto, ma con la necessità di un abbigliamento adeguato per le temperature più basse.

